İspanya Dışişleri Bakanı Albares İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının "yasa dışı" olduğunu bildirdi.

Bakan Albares, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası Viyana Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanyol bakan, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na bağlı teknelere İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda yapılan saldırıyı ve filo üyelerinin alıkonulmasını kınadı.

Albares, İsrail'in İspanya'daki maslahatgüzarı Dana Ehrlich'in bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve İspanyol hükümetinin "yasa dışı müdahale ve uluslararası hukukun yeni bir ihlali" olarak adlandırdığı alıkoymaya ilişkin "resmi ve güçlü protestosunun iletildiğini" söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı, henüz netliğinden emin olmasalar da İsrail ordusunca saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda 54 teknenin olduğunu ve 45 kadarı İspanyol olmak üzere yaklaşık 500 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin 10 ila 20'si İspanyol vatandaşı

"İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği açıktır." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistler arasında 10 ila 20 İspanyol'un bulunduğunu ifade etti.

Filoda vatandaşları olan diğer ülkelerle temas halinde olduklarını ve birlikte çalıştıklarını kaydeden Albares, "İsrail, alıkoyduğu kişileri ister Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne isterse İsrail'e götürsün fark etmez. Bu, kabul edilemez bir eylemdir ve gözaltılar yasa dışıdır." dedi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.