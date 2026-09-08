Haberler

İspanya'da temmuz ve ağustostaki trafik kazalarında 240 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da temmuz ve ağustosta meydana gelen trafik kazalarında 240 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya'da temmuz ve ağustosta meydana gelen trafik kazalarında 240 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) temmuz ve ağustos aylarının trafik raporunu sundu.

Raporda, yıl içinde trafiğin en yoğun olduğu bu aylarda meydana gelen kazalarda 240 kişinin öldüğü, 926 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Temmuz ve ağustosta 2025'in aynı dönemine nazaran trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 4'lük artış olduğu bildirilen raporda, son 10 yılın en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği üçüncü ağustos ayının geride bırakıldığı aktarıldı.

DGT, temmuz ve ağustosta İspanya'da 102 milyon araç seyahatinin kaydedildiğini ve bu hareketliliğin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kötü bir yaz oldu. Yazın seyahatin en yoğun olduğu bu iki ayda her gün ortalama 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi! İşte 3. tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı

Bir babanın en zor vedası! 4 yaşındaki kızına son kez böyle sarıldı