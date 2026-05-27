İspanyol Basını, Psoe Genel Merkezi'ne Yönelik Polis Operasyonunun Ayrıntılarını Yazdı

(ANKARA) - İspanyol basını, İspanya'da polisin, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezinde, olası yasa dışı ödeme düzenine ilişkin soruşturma kapsamında arama yapmasının ardından soruşturmanın ayrıntılarını yazdı.

İspanya'da İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı olan askeri yapılı bir kolluk teşkilatı olan Guardia Civil'in sözcüsü, İspanyol yargısının talimatıyla yürütülen operasyonda, eski parti üyesi Leire Diez'e yönelik yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olası delillerin toplandığını açıkladı. Ulusal mahkeme, soruşturma kapsamında polise çeşitli belge ve elektronik kayıtların incelenmesi ve gerektiğinde el konulması yönünde yetki verildiğini bildirdi.

İspanyol basınında geçen yıl yayımlanan ses kayıtlarında, Diez'in Civil Guard'ın yolsuzlukla mücadele biriminden bir yetkilinin itibarını zedelemeye yönelik girişimlerde rol aldığı öne sürüldü. Bazı haberlerde ise Diez'in devlet savcılarını etkileme çabalarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Sosyalist Parti, eski parti üyesi Diez'in bağımsız hareket ettiğini belirtirken, partiden ayrılan Diez suçlamaları reddetti.

Soruşturma, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in siyasi çevresi, müttefikleri ve aile üyelerine yönelik devam eden incelemelerden biri niteliği taşıyor. Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında, geçen ay iki yıllık soruşturmaya ilişkin resmi suçlama yöneltildi. Sanchez'in eşi Gomez ve kardeşi David Sanchez de ayrı soruşturmalar kapsamında inceleme altında bulunuyor.

Sanchez, kendisine yönelik iddiaların siyasi amaçlı bir karalama kampanyasının parçası olduğunu savunuyor. Sanchez, doğrudan soruşturmalarla ilişkilendirilmemiş olsa da son dönemde hükümet çevresindeki yolsuzluk iddiaları siyasi baskıyı artırdı. Madrid'de çok sayıda kişi, Sanchez'in istifasını talep eden gösteriler düzenledi.

Ayrıca bir başka mahkeme de eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında, bir havayolu kurtarma paketiyle bağlantılı olduğu öne sürülen nüfuz ticareti ağı ve diğer olası suçlamalar kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Ábalos, eski parti yöneticisi Santos Cerdán ve eski danışman Koldo Garcia da kamu ihaleleri, yasa dışı ödemeler ve pandemi dönemi sözleşmeleriyle bağlantılı ayrı soruşturmalarda adı geçen isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA