Haberler

İspanya'daki festivalde Netanyahu'nun kuklası yakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Burgo kasabasında düzenlenen festivalde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklası 'kötülüklerin yakılması' geleneği kapsamında ateşe verildi. Festival, İsrail'i protesto amacı taşıdı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasındaki festivalde "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklası yakıldı.

Katolik dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan ve geçen hafta kutlanan Paskalya Bayramı kapsamında İspanya genelinde düzenlenen etkinliklerde bu kez El Burgo kasabasındaki "Yahuda'nın yakılması" festivali öne çıktı.

Her yıl "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında bir figür belirleyen El Burgo halkı, bu yıl Filistin'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuklasını yaktı.

Kasaba merkezinde düzenlenen festival, İsrail'i protesto eylemine dönüştü.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde halk, Netanyahu'ya benzeyen yedi metre yüksekliğindeki devasa bir kuklanın alevler içinde yanmasını alkışlayarak izledi.

İspanyol basınına açıklama yapan, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisine mensup Belediye Başkanı Maria Dolores Narvaez, "Bu, 1940'lardan beri süregelen bir gelenek ve Kutsal Hafta'dan sonra tüm kötülüklerin yakılmasını ve Paskalya pazarında iyi insanın dirilmesini içeriyor. Bu kuklanın seçilmesinin amacı (Savaşa, soykırıma hayır) mesajını sembolize etmektir." dedi.

Sadece 1800 nüfuslu olan ancak festivalden dolayı çok sayıda ziyaretçinin geldiği El Burgo kasabasının Belediye Başkanı Narvaez, "Yahuda'nın yakılması" festivalinde Yahuda'yı temsil edecek figürün Belediye Meclisince seçildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar