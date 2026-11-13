İspanya'da 29 Kasım seçim kampanyası başladı, anketler PP-Vox'a çoğunluk veriyor

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İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde siyasi partilerin 15 gün sürecek seçim kampanyası başladı.

Anketler, 2023'teki son seçimlerde birinci parti çıkmasına rağmen meclis çoğunluğunu elde edecek desteği bulamadığından ana muhalefete düşen sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) bu kez aşırı sağcı Vox'u da yanına alarak iktidara gelebileceğini gösteriyor.

Ülkede yayımlanan anketlerin çok büyük bir çoğunluğu, PP ve Vox'un, 350 sandalyeli mecliste, 190 milletvekilini yakalayacağını ve kendilerini iktidara taşıyacak mutlak çoğunluğu elde edebileceği iddiasında bulunuyor.

Son olarak El Pais ve Cadenar SER radyosu için bir anket yayımlayan 40dB şirketi, mevcut durumda PP'nin 126, Vox'un 64 milletvekili çıkartacağını açıkladı.

Aynı ankette iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 118, komünist ve aşırı sol görüşlü partilerin yeni kurduğu "Geniş Cephe" ittifakı ise 11 milletvekilinde kaldı.

Ülkede Temmuz 2023'teki son seçimlere göre kıyaslama yapıldığında, hem PSOE hem de PP'nin 1-3 arasında milletvekili kaybına uğraması bekleniyor.

Sanchez, Brezilya ve ABD'deki seçim sonuçlarının İspanyol soluna yaramasını ve son anda iktidarı devam ettirmeyi umuyor

İspanya'da son 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Pedro Sanchez, bu zamana kadarki tüm mitinglerinde İspanyollara "anketlere aldanmamalarını ve solun son anda yine zafere ulaşmayı başaracağını" savundu.

Brezilya'da Luiz İnacio Lula da Silva'nın ikinci turda yakaladığı seçim zaferini ve ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim yenilgisini sürekli öne çıkaran Sanchez, benzer bir durumun İspanya'da da yaşanabileceğini, sağ ve aşırı sağın beklentilerin aksine kaybedeceğini belirtiyor.

Sevilya'da yaptığı son mitingde "solun destansı bir geri dönüş yakalaması için tarihi bir seferberlikle herkesi sandığa çağıran" Sanchez, sağ ve aşırı sağın oylarıyla Meclis'te reddedilen ve erken genel seçime gidilmesine neden olan konut krizi sorununu sadece sosyalistlerin çözebileceğini iddia etti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve onun İspanya'daki en yakın dostu aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ın kendisine yönelik hakaretlerine de aynı mitingde karşılık veren Sanchez, "Onların hakaretleri bizim onur nişanımız. Bize solcu derlerse, bununla gurur duyarız. Biz bu sol elimizle Trump'ın savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkartmasına hayır dedik, barışa evet dedik. Hepsini sol elimizle yaptık." şeklinde konuştu.

Halk Partisinin seçim programında gençler için daha düşük vergiler, daha fazla konut ve kontrollü göç öne çıktı

Ana muhalefetteki Halk Partisi ise seçim programında, "Devleti yeniden kurmak, demokrasiyi canlandırmak, ulusu yeniden birleştirmek ve İspanya'ya hırs ve öz saygıyı geri kazandırmak" ana başlıklarında toplam 249 öneri sıraladı.

"Gençler için daha düşük vergiler, daha fazla konut ve kontrollü göç" vaatlerini öne çıkaran PP, sol hükümetin diktatör Francisco Franco döneminin izlerini silmek ve mağdurları korumak için çıkardığı Demokratik Hafıza Yasası ile ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik çıkarılan Af Yasası gibi bazı yasaları yürürlükten kaldıracağını, Ceza Kanununa isyan suçlarını yeniden ekleyeceğini açıkladı.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo de seçim kampanyasına, ülke genelinde en az oy aldığı bölgelerden biri olan Katalonya'da başladı.

"İktidara geldiğimizde, açık, güçlü ve müreffeh bir Katalonya, İspanya'nın yeniden yapılanmasında başrol oynayacak." diyen Feijoo, Başbakan Sanchez'i görevde olduğu 8 yıl boyunca "İspanyollardan daha fazla vergi almakla, kamu borcunu yükseltmekle, her zamankinden daha fazla Avrupa fonu almakla, paranın nereye gittiğinin hesabını verememekle" suçladı.

Oylarını artırması beklenen aşırı sağcı Vox, ayrılıkçı ve yabancı düşmanı içerikli seçim vaadinde bulundu

Sadece 12 yıllık bir geçmişi olan ve bu zamana kadar girdiği her seçimde oylarını artıran aşırı sağcı Vox ise 29 Kasım'daki seçimlerde oylarını artıracak tek siyasi parti olarak gösteriliyor.

Özellikle göçmen karşıtı siyasetini öne çıkaran Vox, seçim programında "ulusal öncelik" adı altında ayrılıkçı ve yabancı düşmanı seçim vaatlerinde bulundu.

Vox, iktidara gelmesi halinde, yalnızca İspanyollar için sosyal destek sağlanmasını, yasa dışı göçmenlerin halk sağlığına erişmelerinin ve ev kiralamalarının engellenmesini, farklı kültürlerden çocukların İspanyollardan ayrı sınıflarda öğrenim görmesini, ülke genelinde kamusal alanda burka ve peçe gibi yüzü örten kıyafetlerin yasaklanmasını vaat etti.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde, 2 milyon 769 bin 645'i yurt dışında ikamet eden toplam 38 milyon 728 bin 356 seçmen kayıtlı bulunuyor.

Bunlardan 1 milyon 615 bin 127'si hayatında ilk defa oy kullanacak.

Kaynak: AA