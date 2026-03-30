İspanya Başbakanı Sanchez, Lübnan'da UNIFIL askerinin öldürülmesini kınadı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) bağlı görev yapan Endonezyalı bir askerin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dün sabah erken saatlerde Lübnan'da yeni bir kırmızı çizgi aşıldı. Bu saldırıda bir UNIFIL askeri hayatını kaybetti, üç asker ise yaralandı. İspanya bu eylemleri şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Endonezyalı askerin ölümüne neden olan "merminin kaynağının açıklığa kavuşturulmasını" talep eden Sanchez, "İspanya hükümeti olarak İsrail hükümetini düşmanlıkları durdurmaya çağırıyoruz. BM barış gücü misyonlarına yönelik saldırılar, tüm uluslararası topluma karşı haksız bir saldırganlık eylemidir. Ayrıca, hayatını kaybeden askerin ailesine ve tüm UNIFIL personeline en içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.

Diğer yandan Savunma Bakanı Margarita Robles de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün bir Endonezya askerinin öldürüldüğüne değinerek, "Birkaç dakika önce de bir konvoya düzenlenen başka bir saldırıda ikinci bir Endonezya askeri öldürüldü. Son derece endişeliyiz. İspanya, Birleşmiş Milletlerden bu durumun sona ermesi için İsrail'e karşı ısrarcı olmasını ve Lübnan'daki barış gücü misyonuna saygı gösterilmesini talep etti." diye konuştu.