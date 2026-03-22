İspanya Başbakanı Sanchez, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep etti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin olarak Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve enerji rezervlerinin korunmasını talep etti. Sanchez, tüm dünya için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirterek, savaşın sonuçlarının küresel çapta hissedilmemesi gerektiğini vurguladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı." diyerek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu'daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep etti.
Sanchez, Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla ilgili olarak ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Sanchez, "İspanya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu'daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep ediyor. Küresel bir dönüm noktasındayız. Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı." ifadelerini kullandı.