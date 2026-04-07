İspanya Başbakanı Sanchez, Belarus Muhalefetinin Sembol İsmi Tsikhanouskaya ile Görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belarus muhalefetinin önde gelen ismi Sviatlana Tsikhanouskaya ile bir araya gelerek, Belarus halkının demokratik taleplerine destek verdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belarus muhalefetinin önde gelen ismi Sviatlana Tsikhanouskaya ile bir araya gelerek, Belarus halkının demokratik taleplerine destek verdiklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus'ta 2020 seçimlerine Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko tarafından "hile karıştırdığını" iddia eden ve muhalefetin sembol ismi haline gelen Sviatlana Tsikhanouskaya ile bir araya geldiğini bildirdi.

Sanchez, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Karanlıkla karşı karşıya kaldıklarında susturulmayı reddedenler var. Svetlana Tikhanovskaya, şiddet ve baskıya karşı yorulmak bilmeyen bir mücadeleye öncülük ediyor. Onun gibi figürlere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bugün İspanya'nın, Belarus halkının demokratik özlemlerine verdiği desteği, mağdurlara olan bağlılığını ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına olan taahhüdünü ilettim."

Kaynak: ANKA
