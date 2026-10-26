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İspanya Başbakanı Sánchez, Lula'yı tebrik edip 29 Kasım seçiminde benzer sonuç diledi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya'da yeniden seçilen Lula da Silva'yı tebrik ederek 29 Kasım'daki erken genel seçimde benzer bir sonuç diledi. Sanchez, kendisi gibi sosyalist olan Lula'nın başarısının 29 Kasım seçimine sosyalistler için olumlu yansımasını temenni etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya'da yeniden göreve seçilerek iktidarını dördüncü döneme taşıyan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı tebrik ederek benzer bir seçim sonucunun İspanya'da da çıkması dileğinde bulundu.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Lula için büyük bir zafer. Brezilya'da olanlar İspanya'da da olacak. Küresel ilerlemeciliğin geri dönüşü daha yeni başladı." ifadesini kullandı.

Sanchez, kendisi gibi sosyalist olan Lula da Silva'nın Brezilya'daki başarısının, İspanya'da 29 Kasım'daki erken genel seçime de sosyalistler için olumlu yansımasını temenni etti.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, Brezilya seçimlerindeki "parlak ve demokratik zaferinden" dolayı Lula da Silva'yı tebrik etti.

Kaynak: AA
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