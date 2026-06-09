Haberler

İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki pazar yeri düzenlemesi nedeniyle terör örgütü PKK tarafından doğrudan hedef alındığını açıkladı. Kandil'deki bir kadın terörist tarafından tehdit edildiğini belirten Yıldırım, "Gel, canım gidecekse gitsin dedim ama halk arkamda durmadı. Pazarcılara yenildik" diyerek sitem etti.

  • Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, pazar yeri düzenlemesi sürecinde PKK tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
  • Yıldırım, Kandil'den bir kadın teröristin kendisini tehdit ettiğini belirtti.
  • Yıldırım, pazarın taşınması konusunda halkın kendisine destek olmadığını ve pazarcılara yenildiklerini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki pazar yeri tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Pazarın kaldırılması sürecinde terör örgütü PKK tarafından açıkça tehdit edildiğini belirten Yıldırım, "Kandil’den bile bir kadın terörist tehdit etti. Ama maalesef bu mücadelede halk arkamda durmadı, pazarcılara yenildik" diyerek sitem etti.

"KANDİL'DEN BİR KADIN TERÖRİST TEHDİT ETTİ"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldiği programda ilçede uzun süredir kriz haline gelen pazar yeri düzenlemesiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Pazar yerini taşıma ve modernleştirme kararlılığı karşısında terör örgütünün hedefi olduğunu belirten Yıldırım "Maalesef benim de pazar konusunda hevesimi kırdılar. Kandil’den bile tehdit ettiler bu konu ile alakalı. Hem de bir kadın terörist... ‘Gel’ dedim. ‘Ben buradayım, her gün bir Fatiha, 11 İhlas, Ayetel Kürsi okuyorum. Çıkıyorum, benim tedbirim o’ dedim. Tehdit ettiler ama dik durdum" ifadelerini kullandı. 

"HALK ARKAMDA DURMADI, PAZARCILARA YENİLDİK"

Örgütün tehditlerine karşı geri adım atmadığını vurgulayan Başkan Yıldırım, pazarın taşınmasını isteyen ilçe halkından yeterli desteği göstermemesinden yakındı. Kamuoyundan güçlü bir ses çıkmadığı için projenin yarım kaldığını belirten Yıldırım, "Maalesef halk benim arkamda durmadı. Pazarcılara yenildik. Digorlulara yenildik. Tehdit ettiler ama maalesef halk çıkıp da, 'Ben şunu istiyorum, bunları böyle güzel söylüyorsunuz. 5.000 kişi çıkacak, 'Bu pazar buradan kalkmalı. Bu pazarın da kapalı pazarcılarından biz alışveriş yapmayacağız' demedi. Var mı böyle bir halk?" şeklinde konuştu. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada

Meclis'te alarm! Kalabalık her geçen dakika artıyor
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

Gizemli cinayet için 10 yıl sonra düğmeye basıldı! Art arda gözaltılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Türkiye mesajı

Dolmabahçe'deki görüşme sonrası ses getirecek Türkiye mesajı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Aziz Yıldırım'ın 'Bunu kim aldı' dediği yıldız hakkında karar çıktı

"Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı
Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına canlı yayından böyle seslendi

Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına böyle seslendi