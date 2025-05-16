İsmail Saymaz'ın Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

İsmail Saymaz'ın Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı
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Gezi eylemleri gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, 56 gün süren ev hapsinin ardından adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) 12 yıl önceki Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında verilen ev hapsi kararı 56. gününde kaldırıldı. Saymaz hakkındaki adli kontrol şartı karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün aydınlatılması dahil çok sayıda habere imza atan gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 19 Mart operasyonlarının yapıldığı gün gözaltına alınmış, 21 Mart'ta da ev hapsi kararı verilmişti. O günden beri ev hapsinde bulunan Saymaz hakkındaki karar savcılığın başvurusu ile Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Saymaz hakkındaki adli kontrol şartı karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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