İslamabad'da İntihar Saldırısı: 12 Ölü, 27 Yaralı

İSLAMABAD, 11 Kasım (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki patlama bölgesi görülüyor, 11 Kasım 2025.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi yerel basına yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemelerinin önünde salı öğleden sonra meydana gelen intihar saldırısında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)