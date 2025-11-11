Haberler

İslamabad'da İntihar Saldırısı: 12 Ölü, 21 Yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Haberler.com
