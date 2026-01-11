Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu gelin ve damat ile 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün sırasında meydana gelen tüp patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Patlama sonrası çevredeki evlerde de hasar oluştu.
Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
ETRAFTAKİ 4 EV HASAR GÖRDÜDüğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
