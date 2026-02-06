Pakistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi öldü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169'dan fazla kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Polis, patlamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 169'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, patlamanın niteliğini tespit etmek için henüz çok erken olduğunu ve adli tıp ekiplerinin bunun intihar saldırısı mı yoksa yerleştirilmiş bir bomba mı olduğunu belirlemek için çalıştığını belirtti.

Patlamada yaralanan çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesinde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Zerdari, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

Zerdari, yaralıların bir an önce iyileşmesi için tüm tıbbi imkanların sağlanması talimatını verdi.