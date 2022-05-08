İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, Londra'da çocuklarla bayramlaşma programı düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam Toplumu Milli Görüş (İCMG) İngiltere Bölgesi çocuklarla bayramlaşma programı düzenledi.

Başkent Londra'daki Edmonton Green Park'ta yapılan bayramlaşma programında, çocuklar için çuval ve ok yarışları düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, çocuklara balon, bayram şekeri ve hediye dağıtıldı.

"Çocuklarımızın Ramazan Bayramının güzelliğini hissetmesini istedik"

İCMG İngiltere Bölgesi Edmonton Camisi İmamı Murat Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye gelen çocukların kendi kültürü, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi ve camiyi tanıması için bayramlaşma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Küçük, çocukların camiye severek gelmesi için her türlü aktiviteyi organize ettiklerini kaydederek, "Gerçekten güzel bir gün oldu. Çocuklarımızın Ramazan Bayramının güzelliğini, feyzini, bereketini hissetmesini istedik." dedi.

-"Kendi değerlerimizi muhafaza etmek açısından bu tarz organizasyonlar çok önemli"

Etkinliğe katılan TÜBİTAK bursiyeri olarak doktora sonrası araştırma için University College London'da çalışmalarını yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Şevki Taşkıran da şunları söyledi:

"Milli, manevi ve kültürel değerlerimizi muhafaza etmek adına burada sivil toplum kuruluşlarına bulunan gönüllü olarak destek vermeye çalışıyorum. Gerçekten burada milli ve manevi anlamda kendi değerlerimizi muhafaza etmek açısından bu tarz organizasyonlar çok önemli."