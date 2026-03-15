İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Virginia Şubesinden Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar programı

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (ICMG) Virginia Şubesi'nin ilk kez Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlediği iftar programına çeşitli kesimlerden misafirler katıldı.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saat mesafede Maryland eyaletinde bulunan DCA, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı iftarına ev sahipliği yaptı.

ICMG'nin Virginia Şubesi Başkanı Halil Bulut'un ev sahipliğinde ilk kez kurumsal olarak organize edilen iftar programına çok sayıda misafir katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Bulut, bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ve ABD'de faaliyetlerini büyük bir çabayla sürdüreceklerini belirtti.

Bulut, "Bu vesileyle ramazan ayının bereketini ve rahmetini birlikte paylaşmak için aynı sofrada buluşmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği adına programa katılan Büyükelçilik Müsteşarı Fatih Öztürk de programda emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu tür buluşmaların Amerika'daki Türklerin bir araya gelmesine vesile olan önemli organizasyonlar olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin hem bölgesinde hem de uluslararası arenada her zaman barış ve adalet çizgisinde hareket ettiğini kaydeden Öztürk, Amerika'daki Türk toplumuna da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Danışmanı Abdi Taşdöğen de yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik noktasında özellikle ramazan ayının idrakinde olarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Programa Kırgızistan Konsolosu Aibek Matkalykov ve çeşitli kurumlardan temsilciler de katıldı.