İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Hayatı Değil, Sigarayı Bırak' kampanyasına destek

İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla başlatılan "Hayatı Değil, Sigarayı Bırak" kampanyası kapsamında önemli bir farkındalık çalışmasına imza atıldığını söyledi.

Kampanya çerçevesinde İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan 6 personel sigarayı bırakarak projeye destek verdi.

Sigarayı bırakan personellerle bir araya gelen Başsavcı Nurullah Şahin, gösterdikleri irade ve duyarlılık dolayısıyla kendilerine teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Şahin, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunan personellere teşekkür ederek, kampanyaya verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.