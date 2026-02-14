İslahiye'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, bölgede tarihin en yüksek yağış miktarlarının kaydedildiğini belirterek yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada olduğunu söyledi.
Soylu, yağışlar nedeniyle risk altındaki Yaşam 1 Konteynerkent'te barınan 60 kişinin belediye otobüsleriyle güvenli barınma alanlarına tahliye edildiğini açıkladı.
Vatandaşların bir otele yerleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel