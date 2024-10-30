İslahiye'de Öğrencilere Kuş Gözlemciliği Eğitimi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ilkokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırıldı. DKMP tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kuş türleri ve yaşam alanları hakkında bilgi verildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilkokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.
DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Kalaycık Mahallesi ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile bölgedeki kuşları gözlemledi.
Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.