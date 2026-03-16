İslahiye'deki Kuran Kursu Öğrencileri Gazze'ye Bağışta Bulundu

İslahiye ilçesindeki bazı kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını Gazze'ye bağışlayarak örnek bir dayanışma sergiledi. Topladıkları bağışları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla İlçe Müftüsü Mustafa Demir'e teslim eden öğrenciler, yardımlaşma bilincini güçlendiren bir harekete imza attı.

Sulumağara, Cumali Özdemir, Şehit Uzman Çavuş Ufuk Akdağ ve Fatma Türkmen kur'an kurslarındaki öğrenciler, harçlıklarını ve topladıkları bağışları Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla İlçe Müftüsü Mustafa Demir'e teslim etti.

İlçe Müftüsü Demir, harçlıklarını paylaşarak örnek bir davranış sergileyen öğrencilere teşekkür etti.

Demir, bu anlamlı iyilik hareketinin toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini de güçlendiren bir unsur olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
İstanbul'da kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü

Kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kireç döktü