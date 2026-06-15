İslahiye'de firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.K. emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.K. (45) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek