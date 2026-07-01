Gaziantep'te 61 yaşındaki kadının öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede 17 Haziran 2026'da TOKİ 3. Etap'taki evinde kızı tarafından yaralı bulunan Saniye Yaşar (61), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ö.M. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "ateşli silahla kasten öldürme suçundan" çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, olayın meydana geldiği apartmanda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.