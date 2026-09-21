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İslahiye'de 26 okul ve yurt çevresindeki denetimi Emniyet Müdürü Taşkır takip etti

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İslahiye'de 26 okul ve yurt çevresindeki denetimi Emniyet Müdürü Taşkır takip etti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 okul ve yurt çevresinde trafik ve asayiş denetimi yaptı. Denetimleri İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır da takip etti; uygulamalarda öğrenci ve vatandaş güvenliğine yönelik önleyici tedbirler alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, okullar ve öğrenci yurtları çevresinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 okul ve yurt çevresinde yapılan uygulamalarda araç ve sürücüler kontrol edildi, genel asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır'ın da takip ettiği denetimlerde, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önleyici tedbirler alındı.

Kaynak: AA
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