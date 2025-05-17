İskoçya'da Nakba Günü Yürüyüşünde 'Özgür Filistin' Sloganları

İskoçya'da Nakba Günü Yürüyüşünde 'Özgür Filistin' Sloganları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edinburgh'ta düzenlenen Nakba Günü yürüyüşünde, yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinden edilmesine dikkat çekilerek, 'Özgür Filistin' ve 'Ateşkes' çağrıları yapıldı.

- İskoçya'da Nakba Günü yürüyüşünde "Özgür Filistin" sesleri

EDINBURGH - İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta göstericiler, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü yürüyüşünde, "Gazze'de ateşkes çağrısı yaparak, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinde edilmesiyle sonuçlanan Nakba (Büyük Felaket) Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Nakba'nın 77. Yıldönümü çerçevesinde bir araya gelen çok sayıda Filistin destekçisi, Gazze Şeridi'ndeki katliamın durdurulması için İskoçya Parlamentosu'na yürüyerek, İsrail'in sürdürdüğü katliama sessiz kalan milletvekillerine tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının da destek verdiği yürüyüşte, "Soykırımı durdurun", Şimdi Ateşkes" pankartları taşıyan göstericiler, "Adaletin olmadığı yerde barış olmaz", Özgür Filistin", Nehirden Denize Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ATMACA - Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Dünyanın en büyük otomobil gemisi Anji Ansheng ilk seferine çıktı

Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
İran'da aşırı enerji tüketimine ceza! 1103 evin elektriği kesildi

Kurallara uymayanı affetmediler! 1000'den fazla ev elektriksiz kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Bundesliga'da Leipzig'e şok! Mainz, Avrupa'ya gitti

Alman devine şok! Avrupa'ya gidemediler, yerine sürpriz takım
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.