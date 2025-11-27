Haberler

İskilip'te Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

İskilip'te Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobilin karıştığı olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum-İskilip kara yolu Osmancık kavşağında yoğun sis nedeniyle 19 FK 243 plakalı araç ile 06 CFK 648 plakalı araç çarpıştı. Ardından 19 ADJ 118 plakalı araç da yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

19 TF 087 plakalı araç ise kaza nedeniyle yol kenarına park edilen 19 FN 203 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda araçlarda bulunan T.Y, R.K, H.K, U.D, K.K. ve İ.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan R.K. burada ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
