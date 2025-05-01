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İskilip'te Düşme Sonucu Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İskilip'te Düşme Sonucu Yaralanan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Çorum'un İskilip ilçesinde evinde düşerek başından yaralanan 69 yaşındaki Sadık İmal, hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İmal'ı hastaneye kaldırdı fakat kurtarılamadı.

Çorum'un İskilip ilçesinde evinde düşerek yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Karlık köyünde yaşayan Sadık İmal (69) evinde düşerek başından yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan İmal, ambulansla kaldırıldığı İskili Atıf Hoca Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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