İskilip'te Başkan Çizikci, Vatandaşlarla Buluştu

İskilip'te Başkan Çizikci, Vatandaşlarla Buluştu
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İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, vatandaşların doğalgaz taleplerini dinledi ve pazar günü servis hizmetinin başlayacağını açıkladı.

Çorum'un İskilip ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısının ikincisi yapıldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Sakarya Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Toplantıda vatandaşların doğalgaz konusundaki taleplerini dinleyen Çizikci, çalışmanın başlatıldığını, kısa sürede doğalgaz bağlı olmayan konut kalmayacağını söyledi.

Çizikci, toplantıda vatandaşların gündeme getirdiği, çarşamba günleri kurulan pazar için servis hizmetinin de gelecek haftadan itibaren başlayacağını açıkladı.

Çizikci, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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