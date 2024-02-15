İskilip Kaymakamı Okul İnşaatını İnceledi
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun devam eden inşaatında incelemelerde bulundu. Okulun 12 derslikten oluşacağını belirten Polat, inşaatın 4 Haziran 2024'te tamamlanması planlandığını söyledi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.
Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ile birlikte, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Okulun 12 derslikten oluşacağını belirten Polat, "Okul inşaatının 4 haziran 2024'te teslim edilmesi planlanmaktadır." dedi.