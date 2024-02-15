Üye Girişi
Haberler

İskilip Kaymakamı Okul İnşaatını İnceledi

Güncelleme:

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun devam eden inşaatında incelemelerde bulundu. Okulun 12 derslikten oluşacağını belirten Polat, inşaatın 4 Haziran 2024'te tamamlanması planlandığını söyledi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu'nun devam eden inşaatında incelemelerde bulundu.

Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ile birlikte, Ebussuud Efendi İlkokulu ve Ortaokulu inşaatını ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun 12 derslikten oluşacağını belirten Polat, "Okul inşaatının 4 haziran 2024'te teslim edilmesi planlanmaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

İskilip Yerel Haberler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 16 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şule Yüksel kimdir? Öğretmen Şule Yüksel neden gündemde, olayı ne? Muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte yapılacak? Can Kılıç Solmaz kimdir? Defne Joy Foster'in oğlu kim? İşte son hali! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? LGS 2024 ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI? LGS sayısal - sözel soru ve çözümleri nerede? TIKLA ÖĞREN! Samsun belediyesi hangi parti? Samsun belediye başkanı hangi partiden seçildi? Playstation 5 ne zaman çıktı? Playstation 5 hangi tarihte, ne zaman tanıtıldı? Bugün voleybol maçı var mı? 15 Şubat kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var? Teknofest başvuru son gün ne zaman? Teknofest başvuru ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Teknofest kategorileri nelerdir? Ali Atay eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor? "Hazal'dan korkuyorum çünkü…" Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek estetiksiz hali nasıl, kaç yaşında? YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: YÖKDİL Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? YÖKDİL Sınav giriş belgesi açıldı mı? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title