İskilip'e 9 Milyon Liralık Hibe Desteği ile Yeni Altyapı Ekipmanları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 9 milyon liralık hibe desteği ile İskilip Belediyesine teslim edilen içme suyu ve altyapı ekipmanları, ilçenin altyapı çalışmalarında önemli bir katkı sağlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan 9 milyon liralık hibe desteğiyle içme suyu ve altyapı çalışmalarında kullanmak üzere temin edilen ekipmanlar, İskilip Belediyesine teslim edildi.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin sağlıklı ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması açısından önemli bir adım attıklarını bildirdi.
Yeni ekipmanlarla içme suyu hizmetlerinde kalitenin artacağını, altyapı çalışmalarının hızlanacağını ifade eden Çizikci, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel