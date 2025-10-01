Haberler

İskilip'e 9 Milyon Liralık Hibe Desteği ile Yeni Altyapı Ekipmanları

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 9 milyon liralık hibe desteği ile İskilip Belediyesine teslim edilen içme suyu ve altyapı ekipmanları, ilçenin altyapı çalışmalarında önemli bir katkı sağlıyor.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin sağlıklı ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması açısından önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Yeni ekipmanlarla içme suyu hizmetlerinde kalitenin artacağını, altyapı çalışmalarının hızlanacağını ifade eden Çizikci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
