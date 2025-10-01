İskilip'e 9 Milyon Liralık Hibe Desteği ile Yeni Altyapı Ekipmanları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan 9 milyon liralık hibe desteğiyle içme suyu ve altyapı çalışmalarında kullanmak üzere temin edilen ekipmanlar, İskilip Belediyesine teslim edildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin sağlıklı ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması açısından önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Yeni ekipmanlarla içme suyu hizmetlerinde kalitenin artacağını, altyapı çalışmalarının hızlanacağını ifade eden Çizikci, emeği geçenlere teşekkür etti.