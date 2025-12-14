Haberler

İSKİ, Pendik'te su borusunu kesen çalışanla ilgili yasal süreç başlattı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik'te bir çalışanın kasten su borusunu kesmesi üzerine yasal işlemlere başladı. İSKİ, bu durumla ilgili inceleme yaptığını ve söz konusu kişinin alt yüklenici firma çalışanı olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik'te su borusunu kasten kesip daha sonra oluşan arızayla ilgilenen yüklenici firma çalışanı hakkında yasal süreç başlatıldığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde bir İSKİ çalışanının su borusunu kasten kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek üzere yeniden olay yerine geldiği iddialarına ilişkin görüntülerin yer aldığı kaydedildi.

İdare tarafından konuya ilişkin inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
