İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonları kapsamında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında yaklaşık 7 aydır devam eden ev hapsi kararı kaldırıldı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB'ye yönelik 26 Nisan'da yapılan 2. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Özellikle sağlık durumu nedeniyle gözaltında tutulmasına kamuoyunda yoğun tepki gösterilen Başa hakkında 30 Nisan'da ev hapsi kararı verilmişti. Öyle ki Başa, artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye de kaldırılmıştı.

Başa'nın yaklaşık 7 ay süren ev hapsi kararı ise bugün itibarıyla kaldırıldı.