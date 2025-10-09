İSKİ'den Trafik Düzenlemesi: Ragıp Gümüşpala Caddesi 3 Gün Kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te yapılacak çalışmalar nedeniyle yarından itibaren Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminin 3 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli ile Haliç arasında bağlantı sağlayacak yağmur suyu kanal imalatları gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminin 10, 11 ve 12 Ekim'de trafiğe kapatılacağı bildirildi.