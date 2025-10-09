Haberler

İSKİ'den Trafik Düzenlemesi: Ragıp Gümüşpala Caddesi 3 Gün Kapalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te gerçekleştireceği yağmur suyu kanal imalatları nedeniyle Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişimini 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde trafiğe kapatacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih'te yapılacak çalışmalar nedeniyle yarından itibaren Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminin 3 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli ile Haliç arasında bağlantı sağlayacak yağmur suyu kanal imalatları gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Ragıp Gümüşpala Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminin 10, 11 ve 12 Ekim'de trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi

Polise ifade verdi
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.