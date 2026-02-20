İSKİ'den Dünya Su Günü Kapsamında Öğrencilere Resim Yarışması "Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik" Temasıyla Düzenlenecek

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında, su kaynaklarının korunması, su tasarrufunun önemi ve bilinçli su kullanımına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir yarışma düzenliyor. İSKİ tarafından İstanbul'da öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan resim yarışması, "Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik" temasıyla gerçekleştirilecek.

İSKİ'nin düzenlediği yarışma ile gençlerin, suya erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini toplumsal eşitlik perspektifiyle ele almaları ve bu konudaki düşüncelerini sanatsal bir bakış açısıyla ifade etmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığıyla ortaya koyacakları eserler aracılığıyla, suyun yaşam için taşıdığı hayati öneme dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Su hakkı ve eşitlik vurgusu

Yarışma kapsamında öğrencilerden, suya adil erişimin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini ve suyun herkes için eşit biçimde ulaşılabilir olmasının önemini resim yoluyla anlatmaları bekleniyor. İSKİ, bu yarışmayla birlikte genç kuşaklarda su bilincini artırmayı, suyun korunması ve tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Başvurular Şubat ayında alınacak

Resim yarışmasına başvurular 01–27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvuru koşulları ile yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere yarışma şartnamesi üzerinden ulaşabilecek.

İSKİ, Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen bu yarışma aracılığıyla, gençlerin suyun yalnızca bir doğal kaynak değil, aynı zamanda toplumsal eşitliğin temel unsurlarından biri olduğuna dair düşünmelerini ve bu bilinci sanat yoluyla ifade etmelerini amaçlıyor.

