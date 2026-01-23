Haberler

İSKİ'den, Baraj Gölüne Atık Su Deşarjı ile İlgili Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ, bazı basın organlarında yer alan Büyükçekmece Barajı'na atık su deşarjı iddialarını reddederek, bölgedeki drenaj sularının DSİ tarafından kontrollü şekilde baraj gölüne iletildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - İski'den, Büyükçekmece Barajı gölüne atık su deşarjı gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana gelmiştir. İdaremizin ilgili teknik birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, biriken drenaj suyunun DSİ tarafından Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İski, bazı basın yayın organlarında İSKİ'nin, Büyükçekmece Barajı gölüne atık su deşarjı gerçekleştirdiği iddilarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, İSKİ'nin Büyükçekmece Barajı Gölü'ne atık su deşarjı gerçekleştirdiğine yönelik gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır. Büyükçekmece ilçesi Ahmediye Mahallesindeki atık su hatlarımızda yapılan araştırma ve incelemelerde herhangi bir arıza olmadığı tespit edilmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana gelmiştir.

"Kontrollü şekilde Büyükçekmece Baraj Gölü'ne iletilmiştir"

Bu gelişme üzerine DSİ tarafından, söz konusu drenaj sularının Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasına ilişkin olarak 12.01.2026 tarihinde İSKİ'den görüş talep edilmiştir. İdaremizin ilgili teknik birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, biriken drenaj suyunun DSİ tarafından Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda biriken drenaj suları, 21.01.2026 tarihinde DSİ tarafından işletilen pompalar aracılığıyla kontrollü şekilde Büyükçekmece Baraj Gölü'ne iletilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki, bölgenin mevcut atık su altyapısında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Aktarımı gerçekleştirilen su ise atık su niteliği taşımamakta olup tamamen drenaj suyu mahiyetindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

Ergin Ataman'a çirkin saldırı! Küfür edip İsrail bayrağı açtılar
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
İsrail'de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

Ergin Ataman'a çirkin saldırı! Küfür edip İsrail bayrağı açtılar
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş