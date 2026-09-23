İSKİ, Beykoz'da 6 mahalleye yarın 10.00-22.00 arasında su kesintisi uygulayacak

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(İSTANBUL) - İSKİ, Beykoz'da ana isale hattında yenileme çalışması gerçekleştireceğini, bu nedenle 24 Eylül Perşembe günü (yarın) 10.00-22.00 saatleri arasında 6 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinin bir bölümünü besleyen ana isale hattında, "su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması" amacıyla gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA