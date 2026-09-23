Haberler

İSKİ, Beykoz'da 6 mahalleye yarın 10.00-22.00 arasında su kesintisi uygulayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSKİ, Beykoz'da 6 mahalleye yarın 10.00-22.00 arasında su kesintisi uygulayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ, Beykoz'da ana isale hattındaki yenileme nedeniyle 24 Eylül Perşembe günü (yarın) 10.00-22.00 saatleri arasında 6 mahalleye su sağlanamayacağını bildirdi. Kesintiden Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu mahalleleri etkilenecek.

(İSTANBUL) - İSKİ, Beykoz'da ana isale hattında yenileme çalışması gerçekleştireceğini, bu nedenle 24 Eylül Perşembe günü (yarın) 10.00-22.00 saatleri arasında 6 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinin bir bölümünü besleyen ana isale hattında, "su arzının güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi ve altyapı dayanıklılığının artırılması" amacıyla gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Çubuklu, Çiğdem, Soğuksu, Paşabahçe, İncirköy ve Gümüşsuyu mahallelerine su verilemeyeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Süper Lig devi için kolları sıvadı: Destek olacağım
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
Bartın'ı fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, elektrikler kesildi

Bir ilimizi fırtına vurdu! Risk devam ediyor
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi

Adaletten kaçamadılar! Şimdi hesap zamanı