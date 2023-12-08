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İskenderun Latin Katolik Kilisesi'nin Tarihi Kitaplaştırıldı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde 165 yıl önce hizmete açılan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Latin Katolik Kilisesi'nin tarihi kitaplaştırıldı. İtalya Reggio Calabria Üniversitesi'nden Hristiyan Arkeolojisi Profesörü Enrico Tromba tarafından yazılan kitap, kilisenin tarihini ve yapısını detaylı bir şekilde anlatıyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 165 yıl önce hizmete açılan ve 6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Latin Katolik Kilisesi'nin tarihi kitaplaştırıldı.

Geçen yıl İskenderun'a gelen İtalya Reggio Calabria Üniversitesi Yüksek Din Bilimleri Enstitüsü'nden Hristiyan Arkeolojisi Profesörü Prof. Enrico Tromba, 1 yıldır yaptığı araştırma sonucu elde ettiği bilgilerden yola çıkarak İskenderun Latin Katolik Kilisesi'nin kitabını yazdı. Tromba, İskenderun'a geldiğinde kilisenin tarihini araştırıp kitabını yazmak istediğini bildirdiğini, kabul görmesi üzerine çalışmalar yaptığını, 6 Şubat depreminde de İskenderun'da olduğunu söyledi.

'PEDERLER İSKENDERUN'A BÜYÜK HİZMETLER VERMİŞ'

Kilisenin 1856'da İtalyan Karmelitan cemaati pederleri tarafından inşa edilmeye başlandığını, 8 Aralık 1858 yılında da açıldığını anlatan Prof. Enrico Tromba, elde ettiği fotoğraflara da yer verdiğini söyledi. Hem Türkiye'deki hem de İtalya'daki arşivlerde araştırma yaptığını kaydeden Prof. Enrico Tromba, Kilise 2 yılda tamamlanmış. İlk yapıldığında küçük bir kilise olarak hizmet vermiş. 1901 yılında genişletilip, son haline getirilmiş. Kahramanmaraş depremine kadar dimdik ayakta kalmış. Ancak depremde neredeyse tamamen yıkıldı. En kısa sürede tekrar eski haline getirilmesini umuyorumdedi.

Prof. Enrico Tromba, kiliseyi inşa eden Karmelitan pederlerinin İskenderun'a da önemli katkılar sağladığını da araştırmasında ortaya çıkarttığını kaydetti. 1800 yıllarından bölgede bulunan Karmelitan pederlerinin, kiliseden önce İskenderun'a okul, hastane ve matbaa da kurduklarını arşiv kayıtlarından çıkarttığını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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