İskenderun İşitme Engelliler Derneği'nden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

İskenderun İşitme Engelliler Derneği'nden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
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İskenderun İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çörtük, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i ziyaret ederek, onun İskenderun için yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

İskenderun İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çörtük ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i ziyaret etti.

Çörtük, ziyarette Güneş'e desteklerinden ve İskenderun için yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.

Güneş de plaket için teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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