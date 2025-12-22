Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor
İskenderun'da düzenlenen Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği'nde Onay Şahin konser verdi. Vatandaşlar konser sırasında eğlenceli anlar yaşadı. Şenlik, yılbaşına kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor.
İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen şenlikte, Onay Şahin konser verdi.
Konsere gelen vatandaşlar şarkıcıya alkışlarla eşlik etti, bazı şarkılarda ise horon tepti.
Sanatçı Şahin hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şenlik, çeşitli etkinliklerle yılbaşına kadar sürecek.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel