İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Mahalle Ziyareti Gerçekleştirdi
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek trafik ve asayiş sorunlarını dinledi ve not aldı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş ve beraberindeki ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ni ziyaret etti.
Buradaki etkinlikte muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Güneş, talepleri dinledi.
Güneş, trafik ve asayişle ilgili problemleri not aldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel