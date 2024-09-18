İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş Mahalle Ziyareti Gerçekleştirdi
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, polis ekipleriyle birlikte Barbaros, Cumhuriyet ve Pirireis mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan toplantıda, Güneş çalışmalarını anlatarak halkın taleplerini dinledi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş vatandaşlarla bir araya geldi.
Güneş ile beraberindeki polis ekipleri, Barbaros, Cumhuriyet ve Pirireis mahallelerini ziyaret etti.
Muhtarlar ve vatandaşlar bir araya gelen Güneş, yaptıkları çalışmaları anlattı.
Güneş, vatandaşların taleplerini dinledi.