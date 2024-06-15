İskenderun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, M.F. idaresindeki 31 APV 090 plakalı otomobil, Y.K. yönetimindeki 34 ABA 775 plakalı otomobil ile K.Ş.B'nin kullandığı 31 SU 995 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.