Hatay'da yaralı tilki tedaviye alındı
İskenderun ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı tilki, araç çarpması sonucu yaralanarak hayvan hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı.
Akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz kara yolu yakınında vatandaşlarca yaralı tilki bulundu. Araç çarpması sonucu yaralandığı düşünülen tilki, hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden alınarak Arsuz Belediyesi'ne bağlı hayvan hastanesine götürüldü. Yaralı tilkinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı