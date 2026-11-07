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İskenderun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

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İskenderun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Buluttepe Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Adreste 1 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 53 gram esrar, 10 sentetik ecza, 1 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 53 gram esrar, 10 sentetik ecza, 1 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda E.B, O.Y, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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