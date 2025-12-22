Haberler

Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş atarak 4 iş yeri ve 6 aracın camını kıran bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve park halindeki 6 aracın camlarını taş atarak kıran şüpheli gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde dün gece saatlerinde bazı işletme ve park halindeki araçlara taş atıldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 4 iş yeri ve 6 aracın camını kıran zanlının B.F. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
