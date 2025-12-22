Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 iş yeri ve park halindeki 6 aracın camlarını taş atarak kıran şüpheli gözaltına alındı.

Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde dün gece saatlerinde bazı işletme ve park halindeki araçlara taş atıldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 4 iş yeri ve 6 aracın camını kıran zanlının B.F. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.