İskenderun'da Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kedi Öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeği, bir kediye saldırdı. Vatandaşların müdahalesine rağmen kedi kurtarılamadı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü.
İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde dün sokak köpekleri, bir kediye saldırdı. 6 köpeğin saldırdığı kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, olaya müdahale etti. Ancak köpeklerin saldırdığı kedi kurtarılamadı. Saldırı cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel