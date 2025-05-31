İskenderun'da Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kedi Öldü

İskenderun'da Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kedi Öldü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeği, bir kediye saldırdı. Vatandaşların müdahalesine rağmen kedi kurtarılamadı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 sokak köpeğinin saldırdığı kedi öldü.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde dün sokak köpekleri, bir kediye saldırdı. 6 köpeğin saldırdığı kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar, olaya müdahale etti. Ancak köpeklerin saldırdığı kedi kurtarılamadı. Saldırı cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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