İskenderun'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ali A. idaresindeki 38 ABM 038 plakalı otomobil, İskenderun-Belen otoyolu Çankaya Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ali A, Gülbin A ve Alparslan A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.