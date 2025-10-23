İskenderun'da Saklanan İki Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A. ile 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T'nin ilçedeki bir evde saklandığı tespit etti.

Adrese giden ekipler, 2 hükümlüyü saklandıkları gizli bölmede yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.