İskenderun'da Saklanan İki Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 11 yıl 5 ay ve 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, saklandıkları gizli bölmede yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A. ile 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T'nin ilçedeki bir evde saklandığı tespit etti.
Adrese giden ekipler, 2 hükümlüyü saklandıkları gizli bölmede yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel