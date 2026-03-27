Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, yollarda mahsur kalan araç sahipleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su birikintileri nedeniyle birçok bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarında mahsur kalanları kurtardı.

Ekipler, sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan Defne ve Belen ilçelerinde de yollarda su birikintisi oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
