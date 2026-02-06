Haberler

Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Akarca mahallesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali nedeniyle bazı evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

İskenderun ilçesine bağlı Akarca mahallesi kırsalında sabaha orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı müdahale etti. Yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı, bölgede bulunan bir evde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu