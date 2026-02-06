Hatay'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

İskenderun ilçesine bağlı Akarca mahallesi kırsalında sabaha orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı müdahale etti. Yangının yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşı, bölgede bulunan bir evde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),